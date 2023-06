La fumée provenant des incendies au Canada au-dessus de la Belgique : les "particules fines sont tout à fait normales"

Jusqu’à présent, près de 8 millions d’hectares ont brûlé au Canada, c’est l’équivalent de l’Autriche qui est partie en fumée. 100.000 personnes ont été déplacées dans ce pays et notamment à Montréal, où l’air est irrespirable. Mais cela risque-t-il de se produire en Belgique ? Pour l’instant, ce n’est pas le cas "On a des concentrations qui sont dix fois plus basses que ce qu’on a pu mesurer à Montréal le week-end dernier, par exemple. On a des concentrations de particules fines qui sont tout à fait, je dirais, normales pour cette période de l’année."

Et si ces concentrations sont moins importantes c’est parce qu’il y a davantage de dispersion, mais aussi parce que ces fumées se trouvent à haute altitude. "Donc ça n’interfère pas avec ce qu’on appelle la couche limite, c’est-à-dire la couche basse de l’atmosphère dans laquelle nous vivons."

Philippe Maetz ajoute que les fumées qui proviennent du Canada proviennent de la combustion de bois et "un incendie de forêt produit essentiellement des particules fines, des PM10 et des PM2.5 et aussi un certain nombre de gaz comme du monoxyde de carbone." À Montréal, le problème était surtout la concentration très élevée de particules fines PM2.5, "donc les plus fines, moins de 2,5 microns. Et on avait là des concentrations qui étaient environ dix, quinze fois supérieures à ce que l’OMS recommande par jour."

Et ces particules, surtout les plus fines ont un impact important sur la santé. "C’est la cause de pas loin de 400.000 décès prématurés par an pour l’ensemble de l’Europe et essentiellement des problèmes soit cardiovasculaires, soit respiratoires."

