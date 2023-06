Les nombreux feux de forêt au Canada ont un impact jusque sur la côte Est des États-Unis. La fumée des centaines d'incendies qui touchent l'Est du Canada a migré vers le sud et enveloppé la ville américaine de New York d'un voile brumeux, a rapporté mardi soir le New York Times.

Des photos panoramiques de Manhattan ont montré à quel point la fumée avait envahi le ciel new-yorkais. La ville a mis en garde contre la mauvaise qualité de l'air.