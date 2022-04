La fulgurante Morgane est de retour dans la saison 2 de "HPI"

Le succès d'HPI a été explosif. En France, la série a rassemblé une moyenne de 9,57 millions de téléspectateurs·trices, du jamais vu depuis 2010. Une réussite que l'équipe de la série incombe au personnage de Morgane. "C’est une héroïne issue d’une classe sociale dont le cinéma parle peu, mal ou pas suffisamment, explique Mehdi Nebbou. Avoir une héroïne de cette classe sociale là, ça fait du bien, et ça a dû toucher pas mal de gens". Si l'on ne peut dissocier le succès de la série du talent d'Audrey Fleurot à incarner ce personnage excentrique, Alice Chegaray-Breugnot y voit aussi une forme d'exutoire : "Morgane est très libre, désinhibée, indécente et audacieuse. On s’identifie à elle et ça génère une forme d’exutoire qui fait du bien. D’autant plus après ces périodes brutales qu’on a traversées et qu’on traverse encore".

Sans se prendre la tête, ni sans prendre son public pour des idiot·es, HPI dénonce avec franchise et humour les dérives de notre société. "Les gens sentent qu'il n'y a aucun cynisme derrière, ni une volonté de cocher des cases. C’est profond et sincère, de la part de nous tous·tes. Via la comédie, on parle de choses assez profondes, et je pense que la sincérité se perçoit et que la comédie permet de transmettre beaucoup de choses sans injonction", conclut Audrey Fleurot, ravie d'incarner un personnage dans lequel elle peut s'épanouir et que les téléspectateurs·trices ne sont pas prêt·es d'oublier.

HPI, saison 2, dès le mardi 3 mai à 20h35 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.