La fulgurante ascension de Christopher Eubanks : fils de pasteur, allergique au gazon et quart de finaliste surprise à Wimbledon

C’est sans aucun doute la belle histoire de cette 136e édition de Wimbledon.

Il y a un mois, il n’avait jamais remporté le moindre trophée, jamais franchi un deuxième tour en Grand Chelem, jamais battu un joueur du top 10 et détestait au plus au haut point le gazon. En moins de dix jours, il s’est imposé à Majorque sur la surface qu’il maudissait et s’est qualifié pour les quarts de finale d’un Grand Chelem en venant à bout du numéro 5 mondial. Cette fulgurante ascension, c’est celle de Christopher Eubanks.