"La fugue" : un film poignant sur la fuite d'une jeune adolescente

Quand une adolescente fugue, tout l’entourage est impacté. C’est ce que le scénario de La Fugue reflète avec beaucoup de justesse et de réalisme. Un téléfilm coproduit par la RTBF, majestueusement porté par Valérie Karsenti et Mayline Dubois. À voir mercredi 21 juin à 20h20 sur La Une, et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Jeanne est confrontée brutalement à la fugue de sa fille Chloé. Chez les flics, elle déchante vite : la fugue d’ado, ce n’est pas une priorité et c’est sur elle seule qu’elle devra compter. Commence alors un voyage en enfer qui lui fera réaliser que sa fille est devenue étrangère et qu’elle n’a rien "vu". Avec cette fugue, c’est mille questions qu’elle sera obligée de se poser. La plus difficile : quelle mère je suis ?