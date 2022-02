La FSMA a reçu 50% d'avis en plus pour des plates-formes internet frauduleuses en 2021

L'an dernier, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu 50% d'avis en plus concernant des plates-formes de trading frauduleuses, selon le rapport annuel de l'organisme public publié mardi. Les consommateurs qui ont signalé une fraude ont perdu pour un total de 25,5 millions d'euros en 2021.

La FSMA a ainsi reçu 1.918 questions et plaintes de consommateurs à propos d'offres frauduleuses et illégales pour des produits et services financiers. Il s'agit d'une augmentation de 23% par rapport à 2020. Environ 40% de toutes les notifications faisaient référence à des plate-formes en ligne frauduleuses, soit 53% de plus que l'année précédente.

Applications et pubs sur les réseaux

Les plates-formes attirent les victimes par le biais de fausses publicités sur les médias sociaux. Ils utilisent également des applications mobiles pour tendre leur piège. L'offre porte sur une monnaie virtuelle ou une formation.

Ils sont ensuite appelés par les fraudeurs avec une proposition d'investissement concrète dans des actions, des investissements alternatifs ou des pièces virtuelles, par exemple. Les victimes se plaignent alors d'avoir perdu leur argent ou de n'avoir aucune nouvelle de la plate-forme.