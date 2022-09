La Fruitière, ce bar à fromages bruxellois qui fait des ravages

En 5 ans, le duo a réussi à créer un concept mêlant fromagerie traditionnelle et table d’hôtes. Un espace où l’on peut, à la fois, déguster et acheter des fromages de qualité, tout en profitant du conseil de fins connaisseurs. Véronique et Léo y proposent donc des fromages d’exception et fabriquent toutes sortes de produits laitiers maison : "du riz au lait, de la mousse au chocolat, des yaourts nature ou aux fruits, au lait de vache et de brebis… On propose plein de bonnes choses ici," dévoile Léo.