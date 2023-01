John Lee a prédit un impact "très important" sur l’économie hongkongaise. "L’année 2023 sera plus fabuleuse, plus prospère", a-t-il déclaré. Le Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao avait annoncé plus tôt jeudi que les voyages "(reprendraient) progressivement et de manière ordonnée" à partir de dimanche, jour de la suppression programmée par Pékin de la quarantaine obligatoire pour les arrivées de l’étranger.

Les personnes voyageant vers la Chine continentale depuis Hong Kong devront tout de même présenter un résultat de test négatif effectué dans les 48 heures avant le départ. Le Bureau a également déclaré plus tôt jeudi que Pékin prévoit d’annuler les quotas sur les vols au départ de Hong Kong et Macao et de reprendre les vols de transit vers la Chine continentale. Le train à grande vitesse entre Hong Kong et le continent reprendra au plus tard le 15 janvier, ont indiqué les autorités.