La fronde anti-Lukaku se prépare déjà à San Siro : 50.000 sifflets seront distribués pour le match contre la Roma

"Le 29 octobre est une date à entourer dans le calendrier pour afficher tout le dégoût que nous éprouvons pour celui qui nous a tourné le dos de la manière la plus indigne", peut-on lire sur un des flyers distribués aux membres du groupe et qui a filtré dans la presse.

"Le jour du retour le plus indésirable approche, soyons prêts", annonce ce communiqué cinglant et empreint de rancœur envers Romelu Lukaku.

"C’est un personnage qui s’est révélé être un "petit homme" car avant d’être un champion, il faut être un homme et être capable de tenir sa parole. Nous t’avons défendu contre vents et marées et tu nous as récompensés en nous tournant le dos. Nous allons distribuer 50.000 sifflets à utiliser à plein poumons à chaque fois que celui qui nous a trahis touchera le ballon. Montrons à tout le monde comment mérite d’être traité celui qui s’est montré indigne de porter nos couleurs", écrivent encore les Ultras, toujours contrariés par les agissements de Lukaku lors du mercato estival.