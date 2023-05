La "fricarolo": une fricadelle artisanale revisitée par deux carolos

C’est une tradition bien belge : la fricadelle. Celle qu’on peut trouver dans nos fritkots est souvent industrielle. Il est d’ailleurs souvent difficile de savoir précisément ce qu'elle contient.

À Châtelet, un boucher et un frituriste viennent de créer la "fricarolo", une fricadelle plus saine et avec de la viande locale. "Souvent ce que l’on entend, c’est qu’on ne sait pas ce qu’il y a dans une fricadelle. Ici, on sait. C’est essentiellement du porc et du bœuf qui viennent d’éleveurs du coin. Je connais tous mes éleveurs ce qui me permet de faire du circuit court et d’avoir une traçabilité et une sécurité alimentaire optimale. Ma "fricarolo", c’est de la viande hachée sans ajouts d’additifs ou d’eau. Il n’y a rien à cacher dans ma fricadelle, à part mes épices et mes petits ingrédients secrets", explique Micheal Huygens, boucher à Châtelet et co-créateur de la "fricarolo".

La "fricarolo" est vendue à trois kilomètres de la boucherie, dans la friterie de Jérémy Raffaelle. "Je sais ce que je propose à mes clients : un produit local. Cela me permet de raconter une histoire à mes clients par rapport au produit", explique-t-il.