Mais alors, pourquoi retrouve-t-on tout et n'importe quoi dans la fricadelle ?

La viande est mécaniquement séparée !

Pour la confectionner, les industrielles utilisent de la viande de poulet mécaniquement séparée à 46%. En utilisant ce procédé, on a de fortes chances d'y retrouver autre chose que la viande. Comme de la la peau, du cartilage, ou encore des os !

A cela, s'ajoute du lard de porc à 20% et tout le gras qui va avec. Des émulsifiants (E450 et E452). Et pour finir, de la farine de blé et surtout, beaucoup d'eau !