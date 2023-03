La fresque géante de Saype dans le désert d'Oman : un message écologique fort

Commandée par l’Ambassade de Suisse à Oman pour célébrer les 50 ans de partenariat entre les deux pays, la dernière œuvre en date se situe dans le désert d’Oman, dans la vaste ferme solaire Ibri 2. Elle représente un enfant à genoux qui se sert des panneaux solaires installés en plein désert pour allumer une lampe. Une composition démesurée (11.250m²) en noir et blanc grâce à laquelle l’artiste veut mettre en lumière (et c’est le cas de le dire) la manière dont nous utilisons l’énergie et la nécessité de revoir notre manière de consommer.

Saype est conscient qu’il y a de nombreux effets négatifs à consommer, à utiliser l’énergie comme nous le faisons depuis toujours et qu’il est important de pouvoir générer ces ressources d’une nouvelle façon, plus responsable.