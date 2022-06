La fréquentation de la Stib retrouve peu à peu des couleurs après deux années noires

Si on la compare avec 2019, année de référence, la fréquentation du réseau Stib reprend vigueur, ce qui ne manque pas de réjouir Brieuc de Méeus, CEO de la Stib lors de la présentation du rapport d’activité 2021.

L’entreprise publique bruxelloise de transport a enregistré l’an dernier 64% de la fréquentation de l’année 2019, avant l’éclatement de la pandémie. Et au cours de premiers mois 2022, on arrive à des chiffres plus élevés que lors de cette année de référence, a encore ajouté le patron de la Stib.