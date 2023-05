La frégate USS Stein a-t-elle été attaquée par le Kraken en 1978 ?

Le 19 mars 1992, à San Diego, la Naval Station accueille parmi ses géants d’acier arrivés en fin de vie un navire différent des autres : le USS Stein. Il vient d’être désarmé. Fin de carrière, après 20 ans et 2 mois de bons et loyaux services.

Howard Johnson était sur le pont du Stein en 1978. Cette année-là, le navire vogue au large du Pacifique, près de l'Équateur.

Le ciel s'est couvert en quelques minutes, une tempête approche. Les marins qui s'occupent du sonar ne constatent aucun sous-marin russe dans les parages ou autre navire à l'horizon et pourtant, celui-ci s'affole : les "bip" s'intensifient au point de devenir insupportables. La coque est secouée de toutes parts autour de cette carlingue qui d'ordinaire semble fendre les flots. Quelque chose de très gros se trouve sous l'USS Stein et personne ne sait ce qu'il se trame. Un cri terrifiant se fait ensuite entendre et d'un coup, le sonar s'arrête, il ne fonctionne plus. L'alerte générale est donnée et rapidement, Howard Johnson ne songe qu'à un seul coupable... le Kraken. La coque près du sonar a en effet été arrachée en partie et se trouvent des crochets intrigants à cet endroit.

Cet animal marin terrifiant qui brise les bateaux a fait partie des récits nautiques il y a plusieurs siècles. Mais qui y croit encore en 1978 ? L'Heure H se penche sur cette attaque mystérieuse, où Histoire et légende s'entremêlent comme les tentacules du Kraken. Cette frégate a-t-elle été victime de cette créature mythologique ? Plusieurs études ont tenté d'expliquer cette attaque sous-marine. Découvrez-les dans L'Heure H.