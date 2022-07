La fratrie Stone : Angus et Julia, 2 univers complémentaires pour un succès planétaire

Angus est né le 27 avril 86 et Julia le 13 avril 84 à Sydney. Leurs parents, Kim et John Stone, leur ont transmis leur passion de la musique dès leur plus jeune âge. Parents qui ont joué en duo jusqu’à la naissance de leur première fille. Avec leur sœur aînée, Catherine, ils ont grandi dans la banlieue de Newport sur les plages du nord de Sydney. A l’adolescence, Angus commence à écrire des chansons pop. Après avoir terminé ses études, il travaille comme ouvrier et apprend la guitare après un accident de snowboard. Pendant ce temps, Julia devient professeur de musique et enseigne la trompette.