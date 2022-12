La fratrie Osmond, de l’harmonie Barbershop au Rock and Roll

La fratrie est rejointe par le cadet Donny, alors âgé de six ans. Entre 67 et 69, ils apparaissent dans ''1 show'' présenté par Jerry Lewis. En 71, le groupe est rebaptisé The Osmonds. Recrutés par MGM Records, leur premier single ''One Bad Apple'', inspiré des Jackson 5, atteint la 1re place des charts et se vend à plus d’un million d’exemplaires. Surnommés "Os Bros" par la presse, ils enchaînent les hits au début des années 1970. Leurs cinq premiers albums sont certifiés "disque d’or".