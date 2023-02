La fratrie, c’est important dans la réussite d’une vie ?

Le syndrome du nouvel arrivant peut aussi être perturbant pour les enfants déjà là. On peut se sentir abandonné quand la famille s’agrandit et qu’un nouvel arrivé accapare toute l’attention. Ceci est d’autant plus vrai si l’enfant qui arrive a un handicap. Ce handicap prendra beaucoup de place et la fratrie pourra osciller entre la nécessité de laisser cette place, le soutien du frère et des parents mais aussi la colère. A cela, on ajoute la jalousie et souvent beaucoup de culpabilité de ressentir tout ça. Dans ces cas, c’est très important de faire attention et rendre légitime tous ces sentiments auprès des enfants.

Un petit point sur les jumeaux qui développent des relations souvent très particulières :

Il y aurait une paire de jumeaux pour 85 naissances, et parmi eux, 1/3 sont de vrais jumeaux (monozygotes).

Les jumeaux commencent à entrer en contact l’un avec l’autre dans le ventre de leur mère, dès le troisième mois. En plus de leur génétique commune, les jumeaux vont partager un vécu intra-utérin puis des événements de vie exactement au même moment. C’est pourquoi on peut comprendre qu’ils développent des relations très proches, parfois même fusionnelles. Ils vont avoir tendance à finir les phrases l’un de l’autre, à rire des mêmes choses, à avoir les mêmes goûts etc. Mais cette relation n’est pas toujours idyllique… Le schéma du dominant-dominé n’est jamais loin, et il verra le jour si les jumeaux manquent d’ouverture vers l’extérieur, ils risquent alors de s’étouffer l’un l’autre.

Alors y a-t-il une conclusion scientifique : enfant unique ou fratrie, quel est le mieux ?

Il n’y a pas d’étude qui montre que les enfants uniques sont plus ou moins avantagés que les autres. Chacun a ses avantages, et de toute façon en tant qu’enfant on fait avec ce qu’on a ! Les autres déterminants sociologiques, comme le pays et le contexte socio-économique dans lequel on naît, ont finalement beaucoup plus d’importance.

Et puis surtout l’amour des parents !