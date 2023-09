La France veut interdire les "puffs", ces cigarettes électroniques jetables : quels sont leurs dangers ?

Elles nous donnaient la (fausse) impression de ne pas vraiment fumer… On entendait quelqu’un, dans la rue ou verre en main lors d’une soirée nous assurer que "ce ne sont pas des vraies cigarettes" ou qu’elles "sont moins pires que les vraies". Pourtant, les cigarettes mentholées étaient plus dangereuses pour notre santé que les cigarettes sans arômes.

Si l’arôme mentholé n’irritait pas la gorge, masquait l’odeur et l’acidité d’une cigarette, il était bien vecteur d’autres problèmes. Notamment une tendance à tirer plus fort à chaque fois, avec pour effet d’inhaler plus de fumée et de la garder plus longtemps dans les poumons. Il pouvait séduire tous types de publics, dont les plus jeunes. Ces cigarettes mentholées sont interdites en Belgique et dans toute l’Union Européenne depuis le 20 mai 2020.

Aujourd’hui, les cigarettes électroniques "puffs" sont partout ou presque. Les "puffs", littéralement "bouffée" en anglais, sont des cigarettes électroniques jetables non rechargeables. Elles peuvent contenir jusqu’à 2% de nicotine selon le modèle. Certains modèles n’en contiennent pas. Leur prix varie entre 5€ et 12€ et elles garantissent 250 bouffées et jusqu’à 800 "taf" en fonction de la marque. "C’est un produit qui vaporise un liquide au même titre qu’une cigarette électronique classique", précise Mathieu Capouet, expert tabac devenu inspecteur de santé publique auprès du SPF Santé Publique.