La France version B montre un pâle visage et s’incline face à des Tunisiens méritants mais éliminés

L’occasion de marquer les esprits semblait belle pour bon nombre de remplaçants français. Déjà qualifié avec les siens, Didier Deschamps avait décidé de préserver ses cadres et titulaires habituels. En face, la Tunisie n’avait d’autre choix que de gagner pour garder un espoir de qualification.

Cette lueur aussi infime soit elle pousse d’ailleurs les Aigles de Carthage à bien entamer les débats. Après neuf minutes de jeu, Ghandri pense placer les siens aux commandes en déviant un coup franc de Khazri. Le défenseur central est néanmoins signalé hors-jeu. Si les Tunisiens semblent particulièrement bien en jambes, c’est tout le contraire pour leur adversaire. Les Bleus ont du mal à se trouver à l’image d’un Camavinga qui multiplie les mauvais choix au poste d’arrière gauche, peu habituel pour lui. Seul Coman reçoit un ballon intéressant dans la surface, sans pour autant en faire quelque chose. De l’autre côté, Slimane manque de précision sur une déviation de la tête (30e), tandis que Khazri alerte Mandanda sur une frappe lointaine (35e).

Au retour des vestiaires, la physionomie n’évolue pas et Khazri place les siens aux commandes (58e). Incapables de créer du danger, les Français vont s’en remettre à leurs stars. Les montées de Mbappé, Dembélé et Griezmann dynamisent le jeu mais le score n’évoluera plus.

Les Tunisiens quittent la compétition la tête haute tandis que les Français ont mis en lumière la différence de qualité entre leur onze titulaire et leur banc.