La France va construire des batteries électriques pour faire rempart contre la Chine

Trois ministres français et un allemand ont inauguré la nouvelle usine ACC. " C’est un grand jour pour l’industrie française, et c’est un grand jour pour l’industrie européenne. C’est la première fois que nous créons, depuis Airbus, une nouvelle filière industrielle en France et en Europe", a déclaré Bruno Lemaire, le ministre français de l’Economie.

2000 emplois et de nouveaux métiers seront créés d’ici 2030, mais ils ne compenseront pas les emplois perdus après l’électrification du parc automobile, c’est en tout cas la crainte d’une partie des ouvriers du secteur.

Sur les 250 personnes qui ont déjà été formées chez ACC, certaines proviennent directement de l’usine située juste en face : Stellantis fabrique des moteurs thermiques mais elle pourrait fermer d’ici trois ans, et laisser une partie de ses 1200 travailleurs sur le carreau. ACC pourrait n’en reprendre que 400.

La production de batteries électriques doit démarrer cet été et la commercialisation d’ici la fin de cette année.