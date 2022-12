La France tremble face à l’Angleterre mais se qualifie pour les ½, Kane loupe un penalty

Pour le dernier quart de finale de la Coupe du monde, c’est la France qui a obtenu le dernier ticket pour les ½ finales grâce à sa victoire face à l’Angleterre 1-2. Mais la France a tremblé et pourra remercier Harry Kane qui a loupé un penalty en fin de match. La France affrontera le Maroc pour une place en finale.

C’est la France qui se montre dangereuse en début de rencontre, mais la tête de Giroud arrive dans les mains de Pickford.

Il n’y en a que pour la France en ce début de match. Sur une reconversion offensive des Bleus, où Kyle Walker n’est pas là pour la première fois, Mbappé attire trois joueurs, trouve Griezmann qui adresse la balle à Tchouaméni et qui d’une superbe frappe de loin (108 km/h) débloque le compteur but.

Menés, les Anglais réagissent sans revenir au score (coup franc de Shaw et Kane par deux fois alertent Lloris). Si le ballon est anglais, le score est français à la mi-temps.

La seconde période recommence directement avec une grosse occasion pour Bellingham qui tente une demi-volée de 20 mètres. Les Anglais dominent et vont obtenir un penalty pour une faute de Tchouameni. Kane en profite pour faire 1-1.

La France réagit directement via Rabiot et Dembélé, mais le score ne change pas et Maguire en profite pour alerter Lloris à la 70e.

La France tente de se remobiliser. Giroud passe tout près du 1-2 avant d’enfin réussir à marquer moins d’une minute plus tard. C’est la délivrance pour les Bleus qui sont sous pression lorsque l’arbitre montre une nouvelle fois le point de penalty pour une faute d’Hernandez. Mais cette fois Kane loupe son penalty. Le score ne change plus malgré une dernière tentative de Rashford sur coup franc qui lèche la barre. La France affrontera le Maroc pour une place en finale.