Alors là, il fallait être très fort pour pronostiquer un tel résultat. Placardée outsider #1 pour profiter d’un éventuel faux pas des ogres américains dans cette Coupe du monde de basket, la France est tombée de très haut, d’entrée de jeu contre le Canada ce vendredi (95-65).

Alors que les Bleus nourrissaient de grandes ambitions et voulaient taper du poing sur la table face à l’une des nations émergentes du basket, ils ont complètement déjoué, subissant de plein fouet la supériorité d’une équipe canadienne beaucoup plus entreprenante, hargneuse et volontaire.

En 1e mi-temps, pourtant, les hommes de Vincent Collet ont quasiment fait jeu égal avec leur adversaire du jour, puisqu’ils sont rentrés aux vestiaires en étant menés de 3 petits points. Homme fort des Bleus jusque-là, Evan Fournier, auteur de 19 points à la pause.

Malheureusement pour eux, l’homme à tout faire des Bleus, parfaitement défendu par le pitbull Lugentz Dort, a levé le pied en 2e mi-temps et, derrière, personne n’a su reprendre le flambeau. Les autres leaders complètement éteints (Batum 0 point, Gobert 8…), les Français ont sombré, encaissant un cinglant 25-8 dans le 3e quart-temps.

Manque de justesse, manque de combativité au rebond (15 rebonds offensifs à 6 pour les Canadiens !), manque de réaction, ils ont montré leur pire visage depuis bien longtemps. Et si, au vu du score déjà quasiment scellé, le 4e quart n’aura été qu’anecdotique, à l’arrivée, il reflète une terrible impression : à aucun moment les Français n’ont semblé en mesure de revenir. Se sont-ils vus trop beaux, trop vite ? Peut-être. Les voilà déjà dos au mur, à deux jours d’affronter la Lettonie, valeur sûre du continent européen.

Côté canadien, les sourires contrastaient évidemment avec les mines déconfites françaises. Une telle prestation face à l’une des nations les mieux référencées du monde, ça en dit long sur le potentiel énorme de cette équipe. Mention spéciale pour un intenable Shaï Gilgious-Alexander qui nous sort une ligne de stat hallucinante… sans donner l’impression d’y toucher : 27 points, 13 rebonds, 6 passes décisives en… 27 minutes. Monstrueux.