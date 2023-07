La France, telle que vous ne l’avez jamais imaginée

Cette tension aux abords des écoles, elle se ressent également au centre de l’île, empoisonné par un conflit entre deux villages voisins : Combani et Mirereni. Les jeunes, soutenus par des adultes, s’y affrontent régulièrement à grande échelle, à coups de pierres, de barres de fer et de machettes.

Comme 40% des habitants de Mayotte, ces jeunes de Kahani vivent dans des bidonvilles, dont l’insalubrité alimente forcément leurs désirs de révolte. Mohammed nous a ouvert les portes de sa maison faite de bois et de tôle. Une maison qu’il a construite lui-même à l’âge de 13 ans. Ce jeune homme dispose d’un jardin potager et d’une vache. Mais, il n’a pas d’égouts et d’électricité. Ses conditions de vie sont précaires. "Il n’y a pas d’investissements dans notre zone. Moi j’habite là, c’est chez moi ! Ce n’est pas à moi de construire la route comme je l’ai fait. C’est moi qui ai fait des escaliers pour que les gens puissent passer." Son ami, Djiha ajoute : "Nous, on est les oubliés de la cité. On est livrés à nous-mêmes."