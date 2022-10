La France sort à son tour du TCE, un traité très controversé jugé trop protecteur des énergies fossiles

"Dans le moment que nous vivons, nous devons plutôt concentrer nos investissements et aller plus vite sur les renouvelables, l’efficacité énergétique, le nucléaire […] et aujourd’hui, je regarde avec inquiétude revenir les hydrocarbures et les énergies fossiles les plus polluantes", a fait valoir Emmanuel Macron.

"Il ressort de plusieurs cas récents que (le TCE) conduisait à des mécanismes un peu spéculatifs et à des indemnisations importantes de certains acteurs" des énergies fossiles, a-t-il observé.

En juin, Yamina Saheb, économiste contributrice du rapport du Giec (experts climat de l’ONU), répertoriait 146 litiges liés au TCE, pour les deux tiers intra-européens, et les compensations accordées dépassent les 42 milliards d’euros.

Vendredi, elle a salué la décision française : "Je suis heureuse et fière. […] C’est la première grande bataille que l’on gagne après l’accord de Paris", s’est-elle réjouie.

"C’est une excellente nouvelle que la France ait enfin décidé de sortir de son silence et de se retirer d’un traité qui retarde, réduit ou bloque les politiques de lutte contre le changement climatique", a réagi Maxime Combes, membre du collectif Stop CETA – Mercosur, qui avec 30 associations avait écrit jeudi aux ministres français pour réclamer la sortie du TCE."Le TCE est un non-sens historique total : permettre à des entreprises d’attaquer des Etats car ils changent les règles pour accélérer la transition écologique, c’était quand même le comble de l’absurde. […] Donc c’est très bien d’en sortir. J’espère que l’Allemagne va nous rejoindre", a déclaré à l’AFP Pascal Canfin, président de la Commission Environnement du Parlement européen.