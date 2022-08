La France remporte le triathlon mixte, la Belgique se classe quatrième : "L’objectif est atteint"

Ce sont des Belgian Hammers heureux qui se rendent au micro de Quentin Weckuysen. "Ce n’est pas mal. J’avais mal aux jambes à cause de l’enchaînement. Ce deuxième jour était très dur", avoue Jelle Geens.

Barthelemy, de son côté, est rave du résultat de son équipe et garde espoir quant à l’avenir. "J’avais beaucoup de travail, je me suis mise à fond directement. L’objectif est atteint, on a plus d’options dans l’équipe désormais. Bien sûr qu’on voulait un podium mais c’est positif pour le futur".

"C’est une petite dédicace pour les absents qui n’ont pas eu de chance avec les blessures. Cela va leur faire plaisir. C’est super chouette pour la Belgique. Comme Jelle, je suis fatigué mais très content d’avoir répondu présent ce dimanche. L’ambiance est déjà extraordinaire en Belgique et ici ça l’était tout autant", déclare Vanderplancke.

Enfin, Vermeylen avait pour mission de terminer le boulot, une tâche que la Belge apprécie. "J’aime être quatrième et j’avais de bonnes jambes car je n’avais pas fini ma compétition vendredi. Je n’avais pas de sentiment de revanche. On donne toujours de notre mieux, c’est l’esprit de notre équipe".