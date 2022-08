La France remporte le triathlon mixte, la Belgique se classe quatrième

La France remporte le triathlon mixte lors des championnats d’Europe à Munich avec un parcours réalisé en 1:25:30. La Belgique se classe quatrième.

Composé d’Erwin Vanderplancke, Chloé Barthelemy, Jelle Geens et Jolien Vermeylen, le relais belge avait pour mission de parcourir 300m à la nage, 7km à vélo et 1,7km à pied.

Le premier à prendre part au triathlon est Geens, qui se classe 17e après la natation. Le Belge ne parvient pas à briller dans l’eau comme lors de sa cinquième place au triathlon masculin ce samedi mais réalise une belle remontée à vélo en terminant douzième. Mais le point fort du triathlète est sans aucun doute la course à pied et remonte à une belle huitième place.

C’est ensuite à Barthelemy de prendre le relais, la Belge poursuit sur la lancée de Geens en se classant septième après la nage et fait encore mieux en remontant à la sixième place après le vélo. La Liégeoise place même la Belgique dans le top 5 à la fin de son parcours.

Vanderplancke maintient ensuite le rythme en se classant quatrième après la nage et le vélo mais termine septième à l’issue de la course, alors que la France est toujours loin devant.

Dernière à s’élancer, Vermeylen refait le retard de Vanderplancke en se rapprochant de l’Espagne, quatrième, après la natation et entame les deux dernières épreuves de la journée avec le top 4 en ligne de mire. La Belge remporte finalement son mano à mano face à l'Espagnole et offre une belle quatrième place à nos compatriotes.

Le quatuor français composé d’Emma Lombardi, Cassandre Beaugrand et les médaillés chez les hommes, Dorian Coninx et Léo Bergère remporte donc le triathlon mixte, devant l’Allemagne et la Suisse.