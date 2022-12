La France pourra-t-elle échapper au black-out électrique ?

Coupures de courant, délestage : ces mots résonnent fortement chez nos voisins français. Le parc nucléaire de l’Hexagone est en grande difficulté et le gouvernement a mis sur un pied un plan de "délestages tournants", à partir de janvier 2023, un plan qui concerne 60% de la population. Comment expliquer la situation critique dans laquelle se retrouve la France ? Est-ce une conséquence de la guerre en Ukraine ?

L’hiver dernier déjà, 4 réacteurs avaient été mis à l’arrêt pour maintenance. Et plus l’année 2022 avançait, plus le nombre de réacteurs à l’arrêt augmentait : fin octobre, il y en avait 24 en maintenance, sur un total de 56, c’est énorme. Ces arrêts s’expliquent par des vérifications décennales, de la maintenance et aussi la découverte de fissures dans un réacteur de la centrale de Civaux. On y a découvert de la "corrosion sous contrainte", une corrosion qu’on retrouve dans plusieurs réacteurs français récents. Mais les contrôles et les réparations prennent du temps. Toutes les centrales étaient censées être remises sur le réseau cet hiver. Mais cela s’avère plus compliqué. Aujourd’hui, ce 6 décembre, 19 réacteurs sont indisponibles, sur les 56 du parc français.

La France paie le retard de sa centrale nucléaire nouvelle génération de Flamanville, qui a 11 ans de retard.

Comment expliquer les difficultés rencontrées en France ? Comment se dérouleront les délestages, s’ils devaient survenir ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.