La France n’émet-elle que 1% des émissions de CO2 dans le monde ?

D’après le Global Carbon Atlas le chiffre, datant de 2021, de 1% des émissions mondiales de CO2 (0,9% pour être précis) est factuellement correct, mais il doit être nuancé.

En effet, il ne reflète pas l’impact réel de la France sur la production de CO2 au niveau planétaire. "Cette vision est très restrictive, car elle prend en compte uniquement le carbone et uniquement les émissions des Francais sur leur sol", explique Célia Sapart climatologue et directrice scientifique pour l’association CO2 Value Europe.

"Si on veut mesurer l’empreinte réelle de la France, on doit prendre toutes ses émissions en compte, donc aussi celles liées aux produits et services qu’elle importe, c’est donc beaucoup plus que ce 1%. Si la France disparaît, les émissions en Chine, en Inde, etc. baisseront parce qu’une partie des émissions de ces pays-là sont produites pour les Français".

Marie-Céline Godin Chargée de mission à l’asbl Institut ECO-CONSEIL partage cette analyse : "l’Europe a beaucoup externalisé la fabrication des produits qu’elle importe et qu’elle utilise, qu’elle consomme et donc une partie de nos émissions sont en fait produites dans d’autres pays."

Imaginons par exemple, une voiture est produite en Chine avec des matériaux extraits des quatre coins de la planète puis transportée par bateau jusqu’en France pour être vendue. Le bilan carbone de la production et du transport du véhicule ne sera pas inclus dans les chiffres d’émissions carbone de la France, mais on peut néanmoins lui en attribuer la cause.