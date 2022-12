La France met fin au rêve marocain et rejoint l’Argentine en finale de la Coupe du monde

Incroyable équipe de France ! 4 ans après leur dernier titre de champions du monde, les Bleus sont déjà de retour en finale. Ce mercredi, les Français ont assumé leur statut de favori et ont mis fin au rêve marocain en s’imposant 2 buts à 0. En finale, la France défiera l’Argentine, victorieuse de la Croatie, pour tenter de remporter une 2e Coupe du monde consécutive.

Pour le début de cette rencontre, Regragui a tenté un pari… perdant. Exit Amallah, bienvenue à El Yamiq, titularisé entre Saïss et Dari, qui a remplacé Aguerd avant le coup d’envoi, pour renforcer la défense marocaine. Une défense à 5 rapidement prise à défaut… Sur sa 1ère offensive, l’équipe de France fait mouche via Théo Hernandez, oublié par Hakimi sur la gauche. Le destin sans doute pour Théo, qui n’aurait sans doute jamais pris part à cette partie sans la blessure de son frère Lucas.

Dominateurs, les Bleus passent tout près du chaos mais le poteau gauche de Bono en décide autrement. Conscient de son erreur, Regragui repasse à une défense à 4. Après Aguerd, c’est au tour de Saïss, touché à une cuisse depuis plusieurs matches, de céder sa place à Amallah (21').

Un changement qui fait du bien à une équipe du Maroc plus joueuse dans ce système. Avant la pause, El Yamiq tente l’impossible : une retournée acrobatique incroyable sauvée in extremis par Lloris.

En 2e période, le Maroc fait longtemps douter une équipe de France plus fébrile. Pourtant, les Lions de l’Atlas ont beau pousser, et pousser… Rien n’y fait. Malgré la pression marocaine, la France ne tremble pas et inscrit un 2e but des pieds de Kolo Muani, monté 40 secondes plus tôt (2-0, 79').

4 ans plus tard, la France est de retour en finale de la Coupe du monde. De son côté, le Maroc tentera de décrocher une médaille de bronze historique face à la Croatie samedi.