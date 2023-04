La France lutte contre les incendies et diffusera une "météo des forêts" quotidienne à partir de juin.

Cette communication quotidienne pendant la période estivale, aux côtés de la météo des plages ou de la météo marine et justifiée par la forte augmentation des risques liés au réchauffement climatique, entrera "dans le quotidien des Français", a commenté le ministre.

"Elle va contribuer à ce que chacun soit attentif et à mieux faire comprendre les éventuelles décisions locales pour interdire par exemple des balades en forêt quand les risques sont trop élevés", a expliqué M. Béchu lors d'un point-presse au ministère en présence de la PDG de Météo-France Virginie Schwarz. "90% des incendies sont d'origine humaine et environ plus de la moitié proviennent de gestes bêtes : du mégot, du barbecue, de la meuleuse", a rappelé le ministre.

Les prévisions seront établies, en collaboration avec l'Office national des forêts (ONF), à partir de données telles que la sécheresse de la végétation, combinées à l'Indice forêt météo (IFM), qui mesure la propension des feux à se propager et à s'intensifier selon différents paramètres météo (températures, vent, humidité...).