La France lance une vaste cartographie génétique de son milieu marin.

Sur huit ans, 4500 espèces végétales et animales seront décryptées dans le cadre du programme baptisé ATLASea, copiloté par le CNRS et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et financé à hauteur de 41 millions d’euros, a annoncé jeudi le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les spécimens de poissons, mammifères, algues, organismes unicellulaires vont être récoltés à partir du deuxième semestre 2023 à pied sur le littoral et au cours d’expéditions au large et en profondeur. Depuis sept principaux sites en métropole (dont La Rochelle, Roscoff et Banyuls) et quatre en Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Antilles et Mayotte), avec la participation du célèbre navire Tara.

Si la plupart des espèces ciblées sont déjà connues, quelques-unes pourraient être découvertes lors des expéditions. Avec 4500 espèces captées sur les 12.000 environ recensées en zone métropolitaine, "on va avoir une vision de l’ensemble des grands groupes qui constituent la biodiversité marine", explique Patrick Wincker, codirecteur d’ATLASea. Les échantillons prélevés seront congelés puis transférés au Genoscope d’Evry, doté de nouvelles machines.