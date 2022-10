La France lance son plan de sobriété et veut réduire de 10% sa consommation d’énergie : "C'est une bonne nouvelle pour tous"

Une bonne nouvelle pour tous

Le gouvernement français espère alors gagner une certaine marge dans les réserves énergétiques, grâce à une diminution de 10% de la consommation. Faut-il encore que les Français jouent le jeu.

Ces mesures ne sont qu’une première étape dans un plan global. Face au risque de pénuries cet hiver, l’exécutif Français prévoit des mesures graduelles, coercitives. Des mesures qui vont de l’incitation au retrait volontaire des acteurs économiques du réseau, en échange de rémunérations, à des actions de limitation de la consommation de gaz, jusqu’aux coupures de gaz et d’électricité.

A priori, les particuliers et les entreprises "critiques" ne seront pas concernées par les coupures. Seules les entreprises qui consomment plus de 5 gigawattheures par an ont été contactées par le gestionnaire du réseau de gaz afin qu’elles transmettent les caractéristiques de leur production et consommation.

"Mais ce plan de sobriété est une bonne nouvelle pour tous", estime Yves Marignac. Pour lui, la Belgique, l’Allemagne et d’autres pays pourraient s’en inspirer. "A force d’avoir délaissé ce levier de sobriété, de s’être habitué à une forme d’abondance énergétique, on a laissé de côté des potentiels de réduction des émissions par élimination d’une grande quantité de gaspillages, et auxquels chacun peut contribuer, à la fois pour cet objectif collectif et dans son intérêt particulier pour réduire sa facture".

Appel à la sobriété en Allemagne

Même combat en Allemagne, où les livraisons de gaz en provenance de Russie ont drastiquement diminué. L'agence fédérale de régulation des réseaux a réitéré son appel à plus de sobriété pour éviter une pénurie cet hiver. Les PME et les ménages allemands ont utilisé la semaine dernière près de 10% de gaz de plus que la moyenne pour la même semaine sur quatre ans. Les Allemands ont consommé 618 GWh de gaz par semaine contre une moyenne de 564 GWh pour la même semaine sur la période allant de 2018 à 2021, a dit la Bundesnetzagentur.

Le changement de comportement devra s’inscrire dans la durée. "Le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2022-2023", a déclaré pour sa part la ministre Française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.