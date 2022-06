La France ingouvernable après la défaite d'Emmanuel Macron ? Le gouvernement devra composer mais avec qui ?

Une défaite pour Emmanuel Macron : le deuxième tour des élections législatives en France place le président de la République dans une situation très difficile. Ensemble ! est très loin d’une majorité absolue : avec 245 députés sur 577 en comptant ses alliés, il lui en manque 44 pour gouverner. Des proches du président ne sont pas élus, dont Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale et Christophe Castaner, chef de file des députés En Marche, ainsi que trois des 15 ministres en lice, Brigitte Bourguignon (Santé), Amélie de Montchalin (Transition écologique) et Justine Benin (Mer) qui devraient démissionner ce qui va provoquer un remaniement.

Face à lui, l’extrême droite crie victoire : le Rassemblement national engrange 89 députés, c’est la grande surprise, d’autant plus grande que le système majoritaire devait le désavantager. Le RN peut se proclamer premier parti d’opposition aux dires de Marine Le Pen qui quitte définitivement sa présidence pour diriger son "très grand" groupe à l’Assemblée "de plus en plus nationale". Numériquement, le RN arrive cependant derrière l’alliance de gauche NUPES qui avec 137 députés sera la première force d’opposition, dont 72 pour son principal parti, La France Insoumise. Mais l’alliance des gauches passe à côté de son objectif : conquérir Matignon avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Celui-ci quitte l’Assemblée car il n’était pas candidat à sa réélection mais il affirme qu’il restera dans l’arène politique "jusqu’à son dernier souffle". Une assemblée très partagée donc, notamment à cause d’un taux d’abstentions proche du record à 54%, et si l’on en croit un sondage IPSOS pour France Info qui indique que trois quarts des électeurs d’Emmanuel Macron se sont abstenus en cas de duel RN-NUPES.

La France ingouvernable ?

Dans ces conditions, comment gouverner ? C’est le casse-tête qui se pose dès ce lundi à la présidence de la République. Sa majorité n’en est plus une. Chercher des alliés à droite ne sera pas aisé, à gauche encore plus. Les Républicains avec 64 élus disent non à un accord de gouvernement. Et peu y croient au sein du parti du président Macron. LR installés dans l’opposition pourraient alors venir appuyer des projets gouvernementaux "au cas pas cas", avec chaque fois une discussion, un marchandage, à la clé… Et trouver les 50 soutiens manquants sera compliqué.

On risque le blocage, majeur, sur des textes importants, comme les lois de financement de la sécurité sociale.

Dès lors, une option est dans tous les esprits, c’est la dissolution pour tenter de faire émerger une vraie majorité, un scénario dangereux qui peut se retourner contre celui qui le tente et aussi détourner les députés sollicités chez LR, l’UDI, LFI, le PS, pour appuyer l’action d’un gouvernement minoritaire qui seront plus enclins à durcir leurs positions pour se profiler en vue d’un possible nouveau scrutin.