La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter "urgemment" l'Ukraine

La France recommande à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées de l'est du pays à s'en éloigner "sans délai".

"Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux de quitter le pays", souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi. Ceux se trouvant "dans les oblasts de Kharkiv, Lougansk et Donetsk" ainsi que dans la région de Dnipro sont "appelés "quitter sans délai ces zones", ajoute-t-elle.