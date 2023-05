La France est le premier pays au monde à définir le métier "d'influenceur"

Dans le cadre de la législation concernant le métier des "influenceurs", la proposition de loi des députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte a débouché sur un texte qui a été voté à l’unanimité par la commission mixte paritaire.

Le métier d’influenceur ne disposant pas d’un cadre juridique, s’est vu être au cœur des préoccupations des députés Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte qui, pour lutter contre les dérives, ont travaillé avec l’UMICC (l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenus) sur une proposition de loi. L’objectif de cette dernière est d’accompagner les influenceurs et de protéger les consommateurs mais aussi, d’enfin définir le terme "influenceur" et le rôle d’agent.

Une tribune signée par de nombreux influenceurs a récemment suscité la polémique. Dans celle-ci, des créateurs de contenu comme Squeezie ou Natoo partageaient leur peur concernant l'avenir de leur métier et demandaient à ne pas être associés à ce qu'on appelle les "influvoleurs", puis s'étaient rétractés en disant qu'ils n'avaient en vérité pas lu la tribune avant qu'elle ne soit publiée.

Ce jeudi 25 mai, la Commission mixte paritaire s’est réunie et a voté le texte à l’unanimité, comme l’indique le communiqué de Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, selon EuraCTIV. "Ce texte met fin à la loi de la jungle", ont-ils déclaré, toujours selon la même source. La version définitive du texte sera votée à l’Assemblée nationale, puis au Sénat la semaine prochaine, le mercredi 31 mai précisément.