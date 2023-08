La France éliminée par l’Australie au bout d’une séance de tirs au but étouffante

Le rêve australien se poursuit à la Coupe du monde féminine. Les Australiennes ont éliminé la France en quart de finale au bout du suspense. Au terme d’une rencontre et d’une prolongation vierges de but, les Matildas se sont imposées aux tirs au but. Une séance aussi interminable qu’irrespirable où les deux nations ont dû tirer dix fois chacune, pour voir finalement l’Australie s’imposer 7-6, à domicile.

Quarts de finaliste à trois reprises, les Australiennes réalisent un Mondial historique puisqu’il s’agit de leur toute première qualification pour le dernier carré de la compétition.

En face, il s’agit d’une très grosse déception pour la France qui a, tout comme son adversaire d’ailleurs, eu les occasions tant pendant la rencontre que durant la séance décisive.