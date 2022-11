La France éliminée dès la phase de poules ? La malédiction du champion du monde guette les Bleus

Si les deux premières victimes de la malédiction le sont dans des circonstances particulières, le Brésil débarque en Angleterre en 1966 avec le statut de double tenant du titre.

Pelé, Garrincha, Jairzinho, la ligne offensive de la Seleçao a de l’allure et les deux premiers marquent d’ailleurs dans le premier match de poule du Brésil, une victoire 2-0 face à la Bulgarie.

Mais la suite de la compétition se corse et le Brésil s’incline face à la Hongrie de Puskas et face au Portugal, les deux fois sur le score de 3-1 et est éliminé.

Une sortie en phase de poule qui fait tâche après deux titres, d’autant plus qu’en 1970, les Brésiliens vont à nouveau soulever la Coupe du monde. 1966 marque donc la première vraie trace de la malédiction du champion du monde.