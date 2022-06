La France de nouveau aux urnes pour le premier tour des législatives

Emmanuel Macron, à peine réélu, aura-t-il une majorité parlementaire pour appliquer son programme ? C'est l'enjeu majeur des élections législatives. Face à lui, une gauche revivifiée derrière Jean-Luc Mélenchon, dont le premier tour ce dimanche permettra déjà de mesurer la percée.

Après ceux d'une bonne partie de l'Outre-mer samedi, les citoyens de métropole sont attendus à partir de 8h dans les bureaux de vote.

L'abstention massive redoutée - plus de 50% sans doute des 48 millions d'électeurs - pourrait arbitrer le match par procuration entre le chef de l'État et le troisième homme de la présidentielle, désormais patron de la gauche. Tandis qu'à l'extrême droite, le RN de Marine Le Pen affiche des ambitions mesurées.

L'alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude à coude dans les intentions de vote avec Ensemble!, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d'Horizons. Mais au second tour dimanche 19 juin, les réserves de voix pourraient faire défaut à la Nupes pour aller chercher la victoire, à moins d'une mobilisation forte des abstentionnistes du premier tour.

L'abstention aux législatives n'a fait que progresser depuis le scrutin de 1993, passant de 31% cette année-là à 51,3% en 2017. Elle touche en premier lieu les jeunes et les catégories populaires.

Si Emmanuel Macron n'obtenait qu'une majorité relative, il serait contraint de composer avec les autres groupes parlementaires pour faire approuver ses textes de loi.

Si, cas de figure le moins probable, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon remportait la majorité absolue, Emmanuel Macron serait privé de pratiquement tous ses pouvoirs.