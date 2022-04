La France de 2022 racontée par Vincent Message

Quand la présidentielle est loin, on rêve qu’elle puisse être l’occasion de bâtir un monde plus juste et de renouer avec le progrès social. Plus l’échéance se rapproche, plus on a le sentiment de se trouver pris au piège.

Il y a trop de candidats, sans que le système nous permette de voter librement pour une candidature à laquelle nous croyons.

Le piège, c’est celui du mode de scrutin, ce présidentialisme hyper-personnifié, qui relègue à l’arrière-plan la question des programmes, qui fait des élections législatives une simple confirmation de l’élection majeure. La pression à voter " utile " tient d’abord à cela. Si le candidat pour qui on vote n’arrive pas dans les deux premiers, on peut avoir le sentiment de n’avoir pas été entendu.

Le piège, c’est le décalage croissant entre ce fonctionnement de la démocratie représentative et la population : dans un pays où les jeunes sont moins nombreux que les vieux, et où ils se rendent moins qu’eux aux urnes, on se retrouve dans cette situation où les plus de 70 ans décideront de reporter la retraite à 65 ans, après avoir pris la leur entre 60 et 62 ; et où les plus aisés ont de fortes chances de réélire un président qui n’aime pas parler de pénibilité, alors que les études prouvent qu’à 62 ans, un quart des plus pauvres sont morts.

Le piège, c’est celui d’un monde où aucun travail collectif ne dessine une image aussi précise et étayée de notre avenir que les rapports du GIEC, mais où la crise écologique occupe au mieux 5% du temps de débat, et où beaucoup de journalistes politiques, refoulant complètement l’ordre de grandeurs des problèmes auxquels nous faisons face, ne pensent même pas à demander aux candidats comment ils comptent s’y prendre pour respecter les engagements de l’Accord de Paris. C’est celui de la transition énergétique, quand pour sortir de la dépendance au pétrole et au gaz, on relance le nucléaire, en projetant de construire pas moins de 14 nouveaux EPR, alors que nous parviennent les images des centrales ukrainiennes incendiées, qui prouvent s’il en était besoin que rien ne garantit que l’exploitation du nucléaire civil se fera toujours dans des pays stables, en paix, dotés de gouvernements capables d’en assurer la bonne sécurité.

Le piège, c’est celui d’une société où les quais de métro rénovés sont ponctués d’écrans géants qui consomment chaque année autant qu’un ménage moyen en 6 mois, et où toute volonté d’en finir avec cette fuite en avant, avec l’hyper-consumérisme d’un monde où nous sommes exposés à des centaines de publicités par jour, avec ce qu’il faut bien appeler notre addiction de junkie à l’énergie facile, est caricaturée comme annonçant rien moins qu’un retour au néolithique.

Les discours d’inquiétude se concluent souvent sur le constat que " tout ça va exploser ", que ça va " mal finir ". On se demande : " jusqu’à quand ? " Même si l’Histoire a ses imprévus et ses accélérations, il semble bien pourtant que ce piège soit fait pour durer. La dégradation peut être lente, d’abord imperceptible, comme l’est celle des écosystèmes. Il faut beaucoup de points de fragilité avant qu’une maison ne s’écroule. Le déni peut durer encore bien trop longtemps.

Pour ce coup-ci, très honnêtement, j’ai tendance à penser qu’il est déjà trop tard. Mais je rêve que d’ici cinq ans nous ayons réussi à mieux comprendre les rouages du piège, et à en desserrer l’étau, pour arrêter d’écrire toujours la même histoire.