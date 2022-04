La France de 2022 racontée par Lilia Hassaine

Quand on m’a demandé de raconter la France de 2022, j’ai tout de suite pensé à une vieille dame un poil cyclothymique. À l’approche d’une élection, c’est ce qui la rend si imprévisible (et si charmante, certes ! )

Les candidats à la présidentielle pensent d’ailleurs qu’elle cache son vote, jalousement, vote en leur faveur, forcément.

En janvier encore, elle se plaignait qu’on ose déployer le drapeau européen sous l’Arc de Triomphe, car seul le drapeau Français, notre drapeau national, méritait ses égards… Mais quand trois mois plus tard elle comprit qu’à elle seule, elle ne ferait jamais le poids face à une menace russe grandissante, elle se mit à cajoler ce même drapeau : Ah, l’Union européenne, quelle riche idée pour préserver la paix ! Et si on bâtissait une "armée" européenne, tant qu’on y est ?

Voilà, plein de nouveaux projets…