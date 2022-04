La France de 2022 racontée par Jean Rouaud

Rue du Bac on continue de regarder avec une supériorité et une élégance aristocratiques le reste du monde, et de Provence de voir les Parisiens comme des fadas.

A noter cependant un mouvement qui prend une ampleur décuplée depuis le Covid. De plus en plus de fadas commencent à penser qu’il y aurait peut-être mieux à vivre que de se confiner dans de petits appartements ayant nécessité des emprunts sur deux cent ans, quand pour le prix d’un placard à balai parisien on peut acquérir une longère en Limousin.

Ce qui ne relance pas seulement l’artisanat local mais, internet et le télétravail aidant, amène à un réensemencement sociologique des campagnes par un surcroit d’initiatives, l’apport de nouveaux centres d’intérêts, et l’importation de pratiques urbaines. Ce qui avait fait sourire dans les années d’après soixante-huit, quand de jeunes citadins chevelus s’étaient portés au secours du Larzac, devient maintenant un phénomène de société abondamment relayé par les médias.