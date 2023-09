La France crée un prix du courage journalistique, baptisé Anna Politkovskaïa-Arman Soldin

La France récompensera en novembre prochain "le courage journalistique" grâce à la création d'un nouveau prix, baptisé Anna Politkovskaïa-Arman Soldin en référence à ces deux journalistes tués dans l'exercice de leur métier, a indiqué mercredi l'ambassade de France à Bruxelles. La récompense "a vocation à distinguer le travail de journalistes et de reporters d'images engagés à poursuivre leur mission essentielle de diffusion d'une information libre, fiable et de qualité sur des théâtres de crises ou de conflit".

La journaliste d'investigation Anna Politkovskaïa a été assassinée à Moscou le 7 octobre 2006. Cinq hommes, dont quatre Tchétchènes, ont été condamnés à de lourdes peines pour son meurtre, mais le commanditaire n'a jamais été identifié. Pour le journal indépendant Novaïa Gazeta, elle avait notamment enquêté sur la guerre et les violations des droits humains en Tchétchénie, et elle avait à plusieurs reprises critiqué la politique du président russe Vladimir Poutine. L'ancien rédacteur en chef de Novaïa Gazeta et prix Nobel de la paix Dmitri Mouratov, à l'initiative de ce nouveau prix avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, avait dédié son Nobel en 2021 à six de ses collaborateurs assassinés, dont Anna Politkovskaïa.

Arman Soldin, coordinateur vidéo de l'Agence France Presse en Ukraine, a, lui, été tué le 9 mai à l'âge de 32 ans par une salve de roquettes Grad à proximité de Bakhmout. Après la mort de ce Franco-Bosnien né à Sarajevo, le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour crime de guerre.

Le Prix Politkovskaïa-Soldin sera remis chaque année autour du 2 novembre, Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes.