La France commémore les attentats du 13 novembre, sept ans après

Sept ans après, la France a commémoré dimanche les attentats du 13 novembre 2015 avec un hommage rendu aux victimes par la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a observé une minute de silence sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis.

Le Stade de France, aux portes de Paris, les terrasses des cafés Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, Le Comptoir Voltaire, La Belle Equipe et enfin la salle de concerts du Bataclan, dans l’est de la capitale : quasi le même cérémonial – lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbe, minute de silence – s’est répété tout au long de la matinée en hommage aux 130 morts et plus de 350 blessés des pires attaques terroristes de l’Histoire de France, revendiquées par l’organisation Etat islamique (EI).