La France adopte sa première "stratégie polaire" jusqu'en 2030

La France a adopté mardi sa première "stratégie polaire", qui fixe jusqu'en 2030 ses objectifs géopolitiques et environnementaux pour l'Arctique et l'Antarctique, et doit remédier au sous-financement de sa recherche scientifique dans ces régions cruciales pour l'avenir de la planète.

Cette stratégie, validée par le Premier ministre Jean Castex, a été présentée au Quai d'Orsay par l'ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes Olivier Poivre d'Arvor, nommé à ce poste à l'automne 2020.

C'est "une première dans l'histoire de notre pays", s'est félicité l'ambassadeur lors de la présentation de sa feuille de route. Cette dernière se veut "au service de la coopération européenne et internationale" aux pôles Nord et Sud, où le pays gère des programmes et des infrastructures de recherche scientifique.