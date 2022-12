La France "a tenu avec les tripes", reconnaît Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus

Didier Deschamps, sélectionneur de la France, a qualifié de "fabuleux" la qualification des Bleus pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar grâce à une victoire 2 buts à 1 face à l'Angleterre.

"C'était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d'Angleterre, par ce qu'elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu", a commenté Didier Deschamps. "C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y a aussi un mental et un état d'esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c'est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c'est avec les coeurs et les tripes qu'on a tenu ce petit but d'avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu'on attendait là, mais c'est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux".