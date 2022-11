La France a accueilli 230 rescapés de l’Ocean Viking: au total, 133.258 personnes ont traversé la Méditerranée cette année

Derrière ces chiffres froids mais nécessaires pour mettre en perspective le nombre d’arrivées dans chaque pays, ce sont des personnes qui tentent de fuir un danger dans leur pays sans avoir réussi à obtenir de visa pour mettre le pied sur le sol européen, comme le rappelle l’UNHCR. "Beaucoup d’entre eux sont des personnes qui fuient les conflits, la violence et les persécutions."

Une traversée meurtrière

Et de faire un constat : la traversée est de plus en plus meurtrière. Car si le nombre de traversées est moins important qu’en 2015, le nombre de morts et de disparus, lui, a augmenté en 2021.