La Framboiserie de Malmedy devient une coopérative

Ce vendredi voit se clôturer la semaine de la transmission d’entreprises en Wallonie. Une semaine de sensibilisation à cette démarche qui doit se préparer bien en amont. Et des transmissions, il y en a sous plusieurs formes. Parfois en fonction de la philosophie des fondateurs. C’est le cas par exemple à la Framboiserie de Malmedy. Une petite entreprise où l’on cultive divers fruits vendus à des pâtisseries, des particuliers, ou transformés en confiture ou gelée.

L’heure de transmettre l’entreprise est arrivée. Un jeune couple en assurera le travail quotidien, mais dans l’esprit du circuit court et de la production artisanale qui l’anime, son fondateur a aussi voulu la transformer en coopérative. Un appel est donc lancé aujourd’hui pour trouver des candidats : " La Framboiserie de Malmedy n’est plus la petite entreprise que je portais tout seul mais c’est devenu une coopérative. Nous allons donc ouvrir le capital aux personnes extérieures. L’idée c’est de grandir parce qu’être petit c’est bien, c’est sympa, mais nous sommes dans un monde qui est d’une telle complexité maintenant qu’il faut avoir des compétences multiples et ça, tout seul, tout petit, on n’y arrive plus ", détaille Yves De Tender, le fondateur de la Framboiserie de Malmedy.

Des coopérateurs sont donc recherchés, mais ceux-ci doivent savoir qu’ils ne devront pas s’attendre à de plantureux bénéfices. Ce n’est pas dans la philosophie de l’entreprise : " Le rendement de leur épargne est limité à 2 pc. Le but, c’est plutôt d’être acteur de son alimentation, de sa région. Devenir coopérateur, c’est une forme de soutien au circuit court, c’est renforcer la mise en commun des compétences et des envies de tout le monde ", confirme-t-il.

Une première réunion d’information est prévue ce vendredi 18 novembre à 19 heures chez Unis Verts Paysans à Malmedy. D’autres suivront les 4 et 18 décembre à 15 heures à la Framboiserie.