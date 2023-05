La fraise wallonne de pleine terre en développement face aux géants flamands

Et les criées, elles ont plutôt tendance à disparaître en Wallonie d’ailleurs. Celle de Wépion n’est d’ailleurs plus… à Wépion, elle a déménagé à Gerpinnes. Et beaucoup de producteurs préfèrent vendre directement aux consommateurs ou à des commerces locaux.

Au sein du Groupement des fraisiéristes wallons, qui représente à peu près 200 exploitations, une appellation a été créée sous le nom de "Fraises de Wallonie". Elle fédère plus de 50 fraisiéristes qui s’engagent à produire en pleine terre, en agriculture raisonnée et au juste prix pour obtenir une bonne rémunération.

C’est en quelque sorte un juste retour des choses parce que la production flamande compte pour 90% du marché. Mais c’est pourtant en Wallonie qu’on a commencé à développer la fraise de manière intensive, à la fin du XIXᵉ siècle.

Et ces dernières années, les choses bougent pas mal. "Il y a toute une évolution dans le secteur depuis ces vingt dernières années, notamment la culture sous tunnel qu’auparavant on ne faisait pas vraiment, témoigne Hélène Bullen, la gestionnaire du groupement des fraisiériste wallon. C’est déjà un grand pas en avant qui permet d’avoir des fraises plus tôt et de meilleure qualité. On a aussi à l’heure actuelle la culture sous tunnel qui va se faire en utilisant le tunnel comme un parapluie, je n’ai pas d’autres termes, c’est vraiment un parapluie comme pour les humains, qu’on va mettre au mois de juin et qui permet de prolonger les cultures, sans avoir de gros dégâts dus à la grêle ou aux orages et qui détruiraient t toute la récolte. Et puis on a une évolution en termes de variétés qu’on utilise puisque la variété à l’heure actuelle la plus plantée en Wallonie, c’est la Joly, et elle est issue de nos essais techniques que nous réalisons ici chaque année."