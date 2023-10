La fourmi de feu débarque en Europe, c'est l’une des 100 espèces vivantes les plus redoutables au monde

Dans les profondeurs obscures de la Sicile, une découverte inquiétante vient d’être réalisée. 88 nids de Solenopsis invicta (invincible en latin), connue sous le sinistre nom de "fourmi de feu", ont été découverts près de Syracuse. Une première en Europe, qui alarme les biologistes.

La redoutable "fourmi de feu" est en effet classée parmi les 100 espèces les plus redoutables au monde par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Son histoire de colonisation a déjà laissé un sillage de destruction à travers le globe. Originaire d’Amérique du Sud, de la Chine aux Etats-Unis, cette fourmi rouge a assailli des terres, laissant des écosystèmes agonisants dans son sillage. Ses fourmilières sont de véritables usines capables de ravager des récoltes entières et de tuer un veau nouveau-né si celui-ci ne se dresse pas sur ses pattes assez vite. Rien qu’aux Etats-Unis, on estime à six milliards d’euros par an les dégâts qu’elle occasionne.