Натовп очікується в Бінші цього вівторка | La foule attendue à Binche

La foule attendue à Binche ce mardi

C’est un véritable événement cycliste qui va se dérouler ce 4 octobre à Binche : "Binche-Chimay-Binche", la dernière course cycliste de la saison pro en Wallonie. Si vous aimez le vélo, c'est là qu'il faut être! Si vous détestez ce sport ou...les embouteillages: évitez le secteur.

A Binche, la ville de départ de la course, des milliers de personnes sont attendues. Et pour cause, deux stars du cyclisme belge seront au départ : Remco Evenepoel, 22 ans, récent champion du monde et Philippe Gilbert, qui disputera sa dernière course en Belgique avant sa retraite (et champion du Monde il y a 10 ans).

Pour les fans qui ne veulent rien louper, sachez que Philippe Gilbert est attendu sur le podium-signatures à 11H41, Remco Evenepoel à 11H56.

A ne pas louper non plus, la deuxième édition féminine: départ à Chimay à 11H30, arrivée à Binche. La course "hommes" s'élancera à 12h10 de la Grand Place de Binche.

Remco Evenepoel arborera un maillot très spécial, appelé "maillot arc-en-ciel". Seuls les champions du monde peuvent le porter. Cela lui portera-t-il chance, pour s'imposer, au terme des 198 kilomètres? Rendez-vous cet après-midi, au podium (arrivée vers 16h)!

Si vous préférez suivre la course depuis votre télévision : branchez vous sur la chaîne Tipik dès 13h45.