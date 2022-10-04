Натовп очікується в Бінші цього вівторка | La foule attendue à Binche

Це справжня велогонка, яка відбудеться 4 жовтня в Бінче: "Бінш-Шімай-Бінш", остання велогонка професійного сезону у Валлонії. Якщо ви любите їздити на велосипеді, тоді, ви не можете пропустити! Якщо вам не подобається цей вид спорту або натовп: уникайте цього району.

У місті Бінче, місці старту гонки, очікуються тисячі людей. І не даремно дві зірки бельгійського велоспорту будуть на старті: 22-річний Ремко Евенеполь, нещодавній чемпіон світу, і Філіп Гілберт, який братиме участь у своїй останній гонці в Бельгії перед виходом на пенсію (і чемпіоном світу 10 років тому).

Для вболівальників, які не хочуть нічого пропустити, мають знати, що Філіп Жільбер очікується на подіумі з підписами об 11:41, а Ремко Евенпол об 11:56.

Також не можна пропустити друге жіноче видання: відправлення з Chimay об 11:30 ранку, прибуття в Binche. "Чоловіча" гонка стартує о 12:10 з площі Гран-Плас у Бінші.

Remco Evenepoel буде носити дуже особливу майку, яку називають "райдужною майкою". Його можуть носити лише чемпіони світу. Чи принесе йому удача, перемога, наприкінці 198 кілометрів? До зустрічі сьогодні вдень на подіумі (прибуття близько 16:00)!

Якщо ви віддаєте перевагу стежити за перегонами з телевізора: дивіться канал Tipik з 13:45.