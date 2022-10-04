Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Натовп очікується в Бінші цього вівторка | La foule attendue à Binche

hier à 07:51Temps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Це справжня велогонка, яка відбудеться 4 жовтня в Бінче: "Бінш-Шімай-Бінш", остання велогонка професійного сезону у Валлонії. Якщо ви любите їздити на велосипеді, тоді, ви не можете пропустити! Якщо вам не подобається цей вид спорту або натовп: уникайте цього району.

 

У місті Бінче, місці старту гонки, очікуються тисячі людей. І не даремно дві зірки бельгійського велоспорту будуть на старті: 22-річний Ремко Евенеполь, нещодавній чемпіон світу, і Філіп Гілберт, який братиме участь у своїй останній гонці в Бельгії перед виходом на пенсію (і чемпіоном світу 10 років тому).

 

Для вболівальників, які не хочуть нічого пропустити, мають знати, що Філіп Жільбер очікується на подіумі з підписами об 11:41, а Ремко Евенпол об 11:56.

Також не можна пропустити друге жіноче видання: відправлення з Chimay об 11:30 ранку, прибуття в Binche. "Чоловіча" гонка стартує о 12:10 з площі Гран-Плас у Бінші.

 

Remco Evenepoel буде носити дуже особливу майку, яку називають "райдужною майкою". Його можуть носити лише чемпіони світу. Чи принесе йому удача, перемога, наприкінці 198 кілометрів? До зустрічі сьогодні вдень на подіумі (прибуття близько 16:00)!

 

Якщо ви віддаєте перевагу стежити за перегонами з телевізора: дивіться канал Tipik з 13:45.

райдужною майкою
райдужною майкою © Tous droits réservés

La foule attendue à Binche ce mardi 

 

C’est un véritable événement cycliste qui va se dérouler ce 4 octobre à Binche : "Binche-Chimay-Binche", la dernière course cycliste de la saison pro en Wallonie. Si vous aimez le vélo, c'est là qu'il faut être! Si vous détestez ce sport ou...les embouteillages: évitez le secteur.

 

A Binche, la ville de départ de la course, des milliers de personnes sont attendues. Et pour cause, deux stars du cyclisme belge seront au départ : Remco Evenepoel, 22 ans, récent champion du monde et Philippe Gilbert, qui disputera sa dernière course en Belgique avant sa retraite (et champion du Monde il y a 10 ans).

 

Pour les fans qui ne veulent rien louper, sachez que Philippe Gilbert est attendu sur le podium-signatures à 11H41, Remco Evenepoel à 11H56.

A ne pas louper non plus, la deuxième édition féminine:  départ à Chimay à 11H30, arrivée à Binche. La course "hommes" s'élancera à 12h10 de la Grand Place de Binche.

 

Remco Evenepoel arborera un maillot très spécial, appelé "maillot arc-en-ciel". Seuls les champions du monde peuvent le porter. Cela lui portera-t-il chance, pour s'imposer, au terme des 198 kilomètres? Rendez-vous cet après-midi, au podium (arrivée vers 16h)!

 

Si vous préférez suivre la course depuis votre télévision : branchez vous sur la chaîne Tipik dès 13h45.

 

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel © Jasper Jacobs

Articles recommandés pour vous